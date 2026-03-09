Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель. Это следует из данных на портале oilprice.com.

По состоянию на 9 марта стоимость одного барреля составляет $103,1. В последний раз такие значения фиксировались четыре года назад. Скачок цен связан с сокращением добычи сырья странами Ближнего Востока.

Еще два дня назад стоимость барреля нефти составляла $92. Вместе с нефтью резко прибавил в цене и газ. Его цена составила $523 за кубометр. Еще одной причиной инфляции является блокировка Ормузского пролива.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания столкнулась с дефицитом СПГ. Текущих запасов топлива у Лондона хватит на двое суток. Власти бросились закупать сырье у трейдеров, значительно переплачивая за него.

В СМИ появилась информация о том, что Вашингтон выразил свое недовольство чересчур масштабными ударами Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Для переговоров по этому вопросу к израильским властям были отправлены спецпредставители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.