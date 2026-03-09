Daily Mail: природный газ в Британии может закончиться за два дня

Запасы сжиженного природного газа в Великобритании могут быть исчерпаны в течение двух дней. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, к такой плачевной ситуации привела блокировка Ормузского пролива, который является основной артерией Лондона для поставок топлива. Таким образом, Британия оказалась на грани серьезного энергетического кризиса.

Теперь власти вынуждены в экстренном порядке закупать сырье у трейдеров по явно завышенным ценам. Между тем, остальные европейские страны заранее озаботились решением возможных проблем - там запасы рассчитаны на несколько недель.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал масштабный инфляционный ценовой шок в связи с ростом цен на сырье, в том числе, на нефть и газ.

В свою очередь, один из ключевых поставщиков СПГ на мировой рынок - Катар объявил, что не возобновит производство газа до прекращения боевых действий.