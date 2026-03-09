МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
N12: США недовольны масштабом ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана

Союзники Вашингтона развернули слишком бурную деятельность.
Константин Денисов 09-03-2026 00:08
© Фото: Игорь Наймушин, РИА Новости

США недовольны излишним масштабом израильских ударов по нефтяной инфраструктуры. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«Израильтяне заранее предупредили нас об атаках на нефтяные объекты, но не сказали, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», - рассказал телеканалу один из высокопоставленных американских чиновников.

По информации The Times, в ближайшее время в Израиль отправятся спецпосланники главы Белого дома Дональда Трампа - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Они проведут переговоры с местными властями по вопросам ударов по нефтяным объектам и попытаются убедить их в том, что настолько масштабные атаки могут иметь обратный эффект.

Национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана ранее сообщила, что в Тегеране и Альборзе были атакованы нефтехранилища. Следствием стали кислотные дожди в местах атак. Иранские власти предупредили об их опасности.

