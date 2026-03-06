МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель

Цена барреля нефти Brent обновила ценовой потолок, достигнутый в апреле 2024 года.
Ян Брацкий 06-03-2026 20:36
© Фото: Oil Rig at Sunset Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года впервые с 12 апреля 2024 года превысила отметку в $92 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 19:53 по московскому времени, ценник вырос на 7,78% до $92,13 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находится на уровне $90,15 за баррель, также обновив максимум с октября 2023 года.

Растут на этой неделе и ценники на газ. Так, стоимость тысячи кубометров голубого топлива второго марта торговалась на бирже за $523. Драйвером роста послужила обстановка в ближневосточном регионе, где Корпус стражей исламской революции перекрыл Ормузский пролив - водную артерию, по которой поставляется до 20 процентов нефти и газа. В Европе продолжается отопительный сезон, а газовые хранилища почти пусты. Наполнять их Брюсселю придется уже по новым ценам, прогнозируют эксперты.

Выручить Европу в такой ситуации могли бы поставки качественного и недорого топлива из России, но ЕС сам запретил себе подобные закупки, а с 1 января следующего года намерен закрыть вентиль окончательно. В этой ситуации Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос ухода с европейского газового рынка и переориентировать объемы СПГ на рынки дружественных стран.

Сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак сообщил, что соответствующая работа уже ведется, компании-поставщики рассматривают возможность заключения долгосрочных контрактов на поставки углеводородов с такими странами как Индия, Китай, Таиланд и Филиппины.

#Экономика #нефть #СПГ #фьючерсы #Новак #биржа ICE
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 