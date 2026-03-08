На месте поисков детей в Звенигороде постоянно растет число волонтеров

Новые волонтеры постоянно прибывают на место поисков трех пропавших детей в Звенигороде Московской области. Об этом помощник координатора поискового отряда «ЛизаАлерт» Богдан Рудик рассказал корреспонденту «Звезды» Ярославу Склянному

Волонтер объяснил, что во время поиска «ЛизаАлерт» взаимодействует со всеми службами: Следственный комитет, полиция, МЧС. На данный момент в поисках участвуют около трехсот человек.

«И цифра постоянно растет. Как видите, у меня за спиной прямо сейчас большое количество местных жителей, волонтеров. Люди приезжают из совершенно разных мест, не остаются равнодушными. И это число растет постоянно», - рассказал Рудик.

Он добавил, что еще пару часов назад волонтерам приходилось ходить за едой в ближайший магазин. А сейчас уже развернута полевая кухня. И люди готовы помогать с готовкой, встать на раздачу. Добровольцы готовы помогать на поиске не только физически, «ногами», объяснил Рудик. Но и встречать тех кто приходит с задачи, что, по его словам, является немаловажным фактором.

Помощник координатора объяснил, что в данный момент рассматриваются совершенно разные версии местонахождения детей. Оперативный штаб рассматривает и «городскую», и «природную» версию, в том числе «воду». По словам Рудика, ведутся работы в совершенно разных направлениях.

«Группы уходят в разные места. Охватывается большая площадь. По последней информации 7 марта вечером дети не вернулись с прогулки. Нам поступила заявка. В районе полуночи был развернут штаб. И он продолжает работу до сих пор, не прекращая работу ни на минуту. Выдаются задачи, рассматриваются версии. Идет работа, работа кипит», - заключил Рудик.

Корреспондент «Звезды» ранее сообщал о прибытии на место поисков водолазов. Они будут обследовать дно Москвы-реки. Также поисковики задействовалидля разведки местности беспилотник.

В СК Московской области сообщили, что у Москвы-реки в Звенигороде, где ведутся поиски трех пропавших накануне детей, нашли головной убор одного из них. В ведомстве также заявили, что по факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело. На данный момент установлено, что 7 марта днем несовершеннолетние, 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет, гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети не выходили на связь. Их мобильные телефоны не доступны.

Рядом с местом пропажи развернут оперативный штаб, в поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные местные жители. Поиск проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.