У реки в Звенигороде нашли головной убор одного из пропавших детей

Опрос свидетелей показал что дети гуляли по берегу Москвы-реки. Их мобильные телефоны недоступны.
Сергей Дьячкин 08-03-2026 11:46
© Фото: ЛизаАлерт © Видео: ЛизаАлерт

У реки в Звенигороде, где ведутся поиски трех пропавших накануне детей, нашли головной убор одного из них. Об этом сообщили в Следственном комитете Московской области.

В ведомстве также заявили, что по факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело. На данный момент установлено, что 7 марта днем несовершеннолетние, 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет, гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети не выходили на связь. Их мобильные телефоны не доступны.

На месте в настоящее время работают водолазы МЧС России, следователи СК и поисковые отряды. Одинцовская городская прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения троих детей в Звенигороде. В ходе первоначальных поисков получены свидетельские показания о том, что детей видели у реки. 

Рядом с местом пропажи развернут оперативный штаб, в поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные местные жители. Поиск проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

#Московская область #СК РФ #поиски #волонтеры #прокуратура РФ #пропавшие дети #звенигород #лизаалерт
