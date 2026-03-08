В Звенигороде пропали трое детей, волонтеры ведут поиски

В Звенигороде Московской области продолжаются поиски троих детей. Алина, Богдан и Иван ушли из дома на прогулку 7 марта 2026 года и до сих пор не вернулись.

Рядом с местом пропажи развернут оперативный штаб, в поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные местные жители. Поиск проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Неподалеку протекает река - дети часто гуляли рядом с ней. Добровольцы ведут поиск в природной и городской среде: обследуют береговую линию и патрулируют улицы. Они расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей.

На данный момент в поиске приняли участие 285 человек. Работа штаба не останавливается ни на минуту.

В соцсетях отряда «ЛизаАлерт» сообщается, что в штаб нужны «пальчиковые» алкалиновые батарейки тип АА, скотч, вода в бутылках по 0,5 литров и перекусы для поисковиков.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении детей, просят сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно на территории РФ) или по номеру 112.