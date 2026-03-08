На место поисков детей в Звенигороде прибыли водолазы

На месте поисков пропавших детей в Звенигороде работают водолазы и беспилотник. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной сообщает с места поисков.

Он сообщил, что поиски продолжаются уже более 20 часов. Сейчас на место прибыли водолазы, которые будут обследовать дно Москвы-реки. На данный момент в поисках приняло участие более 300 волонтеров «ЛизаАлерт». Над районом поисков кружит дрон, проводящий разведку местности.

Ранее в СК Московской области сообщили, что у Москвы-реки в Звенигороде, где ведутся поиски трех пропавших накануне детей, нашли головной убор одного из них. В ведомстве также заявили, что по факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело. На данный момент установлено, что 7 марта днем несовершеннолетние, 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет, гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети не выходили на связь. Их мобильные телефоны не доступны.

Рядом с местом пропажи развернут оперативный штаб, в поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные местные жители. Поиск проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.