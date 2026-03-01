МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан прояснил судьбу изъятых у киевских инкассаторов миллионов

Будапешт требует от Киева раскрыть происхождение задержанных денег, а сопровождавших груз инкассаторов готов депортировать в ближайшее время.
Ян Брацкий 07-03-2026 16:34
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur www.imago-images.de Global Look Press

Венгрия оставит конфискованные у украинских инкассаторов деньги у себя до тех пор, пока не прояснится, кому принадлежат эти средства. С таким заявлением на предвыборном мероприятии в Дебрецене выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое. Пока они спокойно полежат здесь», - сказал Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

Накануне венгерский спецназ задержал два бронированных фургона украинского «Ощадбанка» и семерых его инкассаторов, включая экс-генерала украинских спецслужб. В Национальном налогово-таможенном ведомстве Венгрии украинцев заподозрили в отмывании денег. Особо ценный груз из $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота везли из Австрии транзитом через Венгрию.

Официальный Будапешт потребовал от Киева объяснений, что это за деньги, кому они принадлежат и почему перевозятся через венгерскую территорию? Власти также заявили, что всех семерых инкассаторов депортируют в ближайшее время. Украинский МИД на вопросы венгерской стороны отвечать не стал, а поспешил обвинить ее в похищении своих соотечественников. Внешнеполитическое ведомство киевского режима призвало украинцев воздержаться от поездок в соседнюю страну.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что изъятые деньги могут принадлежать украинской мафии. Он добавил, что за последние месяцы украинцы перевезли через территорию Венгрии огромное количество наличных и драгоценных металлов. В общей сложности, речь идет о $900 млн, €420 млн и 146 килограммах золота.

#Украина #Венгрия #орбан #деньги #инкассаторы #Ощадбанк
