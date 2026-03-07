Меркель призвала ЕС к переговорам с Россией по Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в украинском кризисе Европейский союз должен действовать не только как военный сторонник Украины. Такое заявление она сделала на банкете в мэрии Гамбурга перед примерно 400 гостями, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Меркель выразила надежду, что Брюссель использует свою «дипломатическую мощь» для прекращения «этой агрессивной войны». Она добавила, что еще в 2021 году высказывала мнение, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным нельзя оставлять исключительно на усмотрение США.

Экс-канцлер призвала европейские страны проявить единство и солидарность перед лицом глобальных кризисов и войн. По ее словам, Европа должна «взять свою судьбу в свои руки». Она выразила желание видеть Европу, способную действовать как внутри страны, так и за рубежом, и воспринимаемую миром как единая и уважаемая.

На Украине речь идет о жизненно важных европейских интересах, заявила политик от ХДС. По ее словам, только обладая и военной, и дипломатической силой, Запад добьется желаемого: чтобы Россия «не выиграла войну» и чтобы Украина как суверенное государство «имела будущее в мире и свободе».

При этом ЕС может добиться независимости и автономии только при наличии необходимых финансовых ресурсов, отметила Меркель. Поэтому важное значение имеют здоровая и растущая экономика, а также укрепление единого рынка и торговли со странами, не входящими в Европу.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между ЕС и Россией, предложив назначить специального посланника. Они отметили изменения в геополитической обстановке и сожаление об отсутствии диалога. В январе премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с Россией. До нее эту идею высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.