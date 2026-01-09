МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

По мнению премьера Италии, проблема Европы заключается в наличии множества разных мнений.
Владимир Рубанов 09-01-2026 14:57
© Фото: Ettore Ferrari Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости диалога между Европой и Россией по вопросу Украины. Кроме того, она предложила назначить специального представителя Европейского союза по урегулированию украинского конфликта.

Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года согласилась с мнением президента Франции Эмманюэлем Макроном о том, что настал момент для Европы начать диалог с Россией. По ее словам, если Старый Свет ограничится участием в переговорах только с одной стороной, его вклад в результат будет минимальным.

По мнению Мелони, проблема Европы заключается в наличии множества разных мнений. Поэтому она выступает за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу. Этот человек мог бы обобщать и говорить одним голосом.

Италия отказалась отправлять военных на Украину в рамках коалиции союзников, заявил премьер-министр Джорджа Мелони после встречи в Париже. Италия исключает размещение своих войск на территории Украины, говорится в пресс-релизе кабмина.

