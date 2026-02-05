Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров между Европейским союзом и Россией, предложив назначить специального посланника от ЕС для этой цели. Их заявления прозвучали в интервью телеканалу Euronews.

Президент Эстонии подчеркнул значительные изменения в геополитической обстановке, отметив роль Европы в этих процессах. Карис выразил сожаление по поводу отсутствия диалога. По его словам, два года назад европейцы не участвовали в переговорах, а теперь они беспокоятся, что их нет за этим столом.

Премьер-министр Латвии поддержала это мнение, указав на то, что Киев уже участвует в переговорах. Силиня отметила, что ЕС тоже должен быть вовлечен в этот процесс.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил против идеи назначения специального представителя ЕС по России. Издание Politico сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность назначения переговорщика для диалога с Россией. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо ранее отмечала, что в будущем Европе придется вести переговоры с Россией.

С идеей назначить спецпредставителя для выражения общей позиции Евросоюза в переговорах с Россией выступила в январе премьер Италии Джорджа Мелони. До нее за диалог с Россией высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.