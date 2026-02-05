МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

В Прибалтике призвали назначить спецпосланника для переговоров с РФ.
Владимир Рубанов 05-02-2026 00:49
© Фото: Nicolas Maeterlinck Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров между Европейским союзом и Россией, предложив назначить специального посланника от ЕС для этой цели. Их заявления прозвучали в интервью телеканалу Euronews.

Президент Эстонии подчеркнул значительные изменения в геополитической обстановке, отметив роль Европы в этих процессах. Карис выразил сожаление по поводу отсутствия диалога. По его словам, два года назад европейцы не участвовали в переговорах, а теперь они беспокоятся, что их нет за этим столом.

Премьер-министр Латвии поддержала это мнение, указав на то, что Киев уже участвует в переговорах. Силиня отметила, что ЕС тоже должен быть вовлечен в этот процесс.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил против идеи назначения специального представителя ЕС по России. Издание Politico сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность назначения переговорщика для диалога с Россией. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо ранее отмечала, что в будущем Европе придется вести переговоры с Россией.

С идеей назначить спецпредставителя для выражения общей позиции Евросоюза в переговорах с Россией выступила в январе премьер Италии Джорджа Мелони. До нее за диалог с Россией высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

#Украина #эстония #евросоюз #переговоры #Латвия #спецпредставитель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 