МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

L'Express сообщил о «незаметном» визите советника Макрона в Москву

По информации издания, Эммануэль Бонн встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым.
Владимир Рубанов 05-02-2026 00:00
© Фото: Peter Kneffel dpa, Global Look Press

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн во вторник, 3 февраля, «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом пишет L'Express со ссылкой на источники.

В то время как переговоры между Россией и Украиной продолжаются в Абу-Даби при посредничестве США, Франция пытается оставаться вовлеченной в процесс, говорится в сообщении. В это время сам французский лидер пояснил, что готовится возобновление диалога с Владимиром Путиным. По его словам, это делается «прозрачно и в консультации» с Владимиром Зеленским и другими европейскими странами.

Макрон добавил, что с Москвой ведутся «обсуждения на техническом уровне». Однако в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметных наработок о контактах двух лидеров пока нет.

В декабре прошлого года на пресс-конференции в Брюсселе Эммануэль Макрон сказал, что «станет полезным поговорить с Владимиром Путиным», чтобы предотвратить исключение Европы из принятия решений по Украине. Потом аналогичное заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Российский и французский лидеры 1 июля провели телефонный разговор впервые с сентября 2022 года. Он был сосредоточен на Украине и иранской ядерной программе. После начала специальной военной операции на Украине франко-российские отношения значительно ухудшились. Это подтверждается захватом двух якобы связанных с Россией нефтяных танкеров: Boracay в сентябре прошлого года, а потом Grinch 22 января в Средиземноморье. Кроме того, Париж регулярно обвиняет Россию в проведении дезинформационных кампаний против Франции.

#Москва #Франция #Украина #Владимир Путин #Эмманюэль Макрон #переговоры #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 