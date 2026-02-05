L'Express сообщил о «незаметном» визите советника Макрона в Москву

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн во вторник, 3 февраля, «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом пишет L'Express со ссылкой на источники.

В то время как переговоры между Россией и Украиной продолжаются в Абу-Даби при посредничестве США, Франция пытается оставаться вовлеченной в процесс, говорится в сообщении. В это время сам французский лидер пояснил, что готовится возобновление диалога с Владимиром Путиным. По его словам, это делается «прозрачно и в консультации» с Владимиром Зеленским и другими европейскими странами.

Макрон добавил, что с Москвой ведутся «обсуждения на техническом уровне». Однако в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметных наработок о контактах двух лидеров пока нет.

В декабре прошлого года на пресс-конференции в Брюсселе Эммануэль Макрон сказал, что «станет полезным поговорить с Владимиром Путиным», чтобы предотвратить исключение Европы из принятия решений по Украине. Потом аналогичное заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Российский и французский лидеры 1 июля провели телефонный разговор впервые с сентября 2022 года. Он был сосредоточен на Украине и иранской ядерной программе. После начала специальной военной операции на Украине франко-российские отношения значительно ухудшились. Это подтверждается захватом двух якобы связанных с Россией нефтяных танкеров: Boracay в сентябре прошлого года, а потом Grinch 22 января в Средиземноморье. Кроме того, Париж регулярно обвиняет Россию в проведении дезинформационных кампаний против Франции.