Трамп пообещал Ирану сильный удар за «плохое поведение»

Президент США Дональд Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану. Американский лидер предупредил, что в ходе этой атаки будут уничтожены целые районы и улицы, которые до этого никогда не рассматривались в качестве целей.

«Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого не рассматривались в качестве целей», - написал глава Белого дома в соцсети Truth SociaI.

За минувшие сутки американские власти сделали несколько резонансных заявлений относительно Ирана. Накануне Трамп заявил, что не примет никакого соглашения с Тегераном, кроме безоговорочной капитуляции. После этого американский президент пообещал Ирану процветание, над которым якобы будет работать Вашингтон и его союзники.

Чуть позже Белый дом устами своего пресс-секретаря Кэролайн Левитт сообщил, что Штаты отводят на военную операцию против Ирана до шести недель. Именно столько должно уйти на достижение поставленных целей. О каких конкретно целях идет речь, Левитт уточнять не стала. Напомним, США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Коалиция бьет по военным и гражданским целям не территории Исламской Республики. В первый день конфликта погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и 171 ребенок, большинство - девочки-ученицы начальной школы, по которой прилетела ракета.

Американские военные следователи не исключают, что к удару могут быть причастны США, которые обстреливали тот район. Накануне появилось видео ракетного удара школы для мальчиков. Эта атака также произошла 28 февраля. Погиб один ребенок. На него упала металлическая конструкция, когда дети в панике разбегались со школьного двора.