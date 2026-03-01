МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп отверг любые сделки с Ираном, кроме капитуляции

После этого страну ждет «великое будущее», заявил президент США.
Владимир Рубанов 06-03-2026 18:44
© Фото: Molly Riley, White House, Global Look Press

С Ираном не может быть заключено никаких соглашений, кроме как на условиях полной капитуляции, заявил президент США Дональд Трамп. После этого страну ждет «великое будущее», написал он в Truth Social.

По его словам, после капитуляции и после избрания «великого и приемлемого лидера(ов)» США вместе с партнерами будут «неустанно трудиться», чтобы вернуть Иран из состояния упадка и превратить его в более мощную, процветающую и влиятельную страну, чем когда-либо прежде.

Тегеран не пытался связаться с США и не планирует вести с ними переговоры, если из Вашингтона поступит такое предложение, сообщило ранее иранское агентство Tasnim. Об этом же заявлял секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Президент Трамп объявил, что Вашингтон исчерпал терпение в переговорах по ядерной сделке и что цель США - нейтрализовать угрозу, которую, по его мнению, представляет Иран для Америки. В ответ Иран начал наносить удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке и по Израилю.

По словам Трампа, военная операция может занять около четырех недель. Министр войны США Пит Хегсет предположил, что боевые действия могут длиться от шести до восьми недель, но не исключил более скорого завершения. В Конгрессе США отвергли резолюцию о запрете применения силы против Ирана. В пользу документа проголосовали 212 конгрессменов, а против - 219.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #Иран #военная операция #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 