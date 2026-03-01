Трамп отверг любые сделки с Ираном, кроме капитуляции

С Ираном не может быть заключено никаких соглашений, кроме как на условиях полной капитуляции, заявил президент США Дональд Трамп. После этого страну ждет «великое будущее», написал он в Truth Social.

По его словам, после капитуляции и после избрания «великого и приемлемого лидера(ов)» США вместе с партнерами будут «неустанно трудиться», чтобы вернуть Иран из состояния упадка и превратить его в более мощную, процветающую и влиятельную страну, чем когда-либо прежде.

Тегеран не пытался связаться с США и не планирует вести с ними переговоры, если из Вашингтона поступит такое предложение, сообщило ранее иранское агентство Tasnim. Об этом же заявлял секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Президент Трамп объявил, что Вашингтон исчерпал терпение в переговорах по ядерной сделке и что цель США - нейтрализовать угрозу, которую, по его мнению, представляет Иран для Америки. В ответ Иран начал наносить удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке и по Израилю.

По словам Трампа, военная операция может занять около четырех недель. Министр войны США Пит Хегсет предположил, что боевые действия могут длиться от шести до восьми недель, но не исключил более скорого завершения. В Конгрессе США отвергли резолюцию о запрете применения силы против Ирана. В пользу документа проголосовали 212 конгрессменов, а против - 219.