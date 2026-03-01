Опубликованы кадры удара по школе для мальчиков в Иране

Мощный взрыв прогремел неподалеку от школы для мальчиков в иранском Казвине. Момент прилета попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как играющие во дворе дети в ужасе разбегаются после взрыва. Один ребенок погиб - на него упала металлическая конструкция. Предположительно, инцидент произошел 28 февраля, в первый день американо-израильской военной операции против Ирана.

Напомним, в тот же день ракета прилетела в здание начальной школы для девочек в Минабе. Под руинами остались тела 171 ребенка. Позже их извлеки. На церемонию прощания с детьми, которая состоялась в минувший вторник, в Тегеране собрались тысячи человек.

Спецслужбы Ирана заявили, что установили личности виновников и их гражданство. Военные следователи США не исключают причастность Пентагона к этой трагедии. Если проверка подтвердит это, то удар по школе в Минабе станет одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей за десятилетия участия США в различных конфликтах.

Ранее версию следователей подтвердил представитель Белого дома. На условиях анонимности он сообщил, что американские военные наносили удары по району в Иране, где расположена начальная школа для девочек. По его словам, представители администрации президента США Дональда Трампа признали это перед конгрессом на закрытых брифингах на этой неделе. По его словам, представители Белого дома не предложили другой версии, кроме той, что за атакой могут стоять американские военные.