Белый дом: США понадобится от четырех до шести недель на операцию в Иране

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать от властей Ирана полной капитуляции.
Ян Брацкий 06-03-2026 23:11
© Фото: Us NavyU.S Navy Keystone Press Agency Global Look Press

Вашингтону потребуется от четырех до шести недель, чтобы завершить военную операцию против Ирана. С таким заявлением выступили в Белом доме.

«Мы ожидаем, что на достижение целей операции уйдет от четырех до шести недель, и мы успешно продвигаемся к достижению этой цели», - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном не может быть заключено никаких соглашений, кроме как на условиях полной капитуляции Тегерана. В этом случае страну якобы ждет «великое будущее», сказал американский лидер. Также он заверил, что после падения действующего режима, США с партнерами будут «неустанно трудиться», чтобы вернуть Иран из состояния упадка и превратить в процветающую страну.

Власти Ирана речам Трампа не верят. Ранее Тегеран заявил, что в ближайшие дни заставит США и Израиль прекратить агрессию. По словам официального представителя Минобороны Исламской Республики Резы Талаиника, залог тому воля воинов, тактические возможности и военная мощь Ирана. Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни тоже не видит смысла в диалоге в Вашингтоном.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран отвечает на удары атаками по американским военным базам в регионе и целям в Тель-Авиве. Страдает также нефтегазовая инфраструктура в странах Персидского залива.

