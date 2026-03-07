Кличко сообщил об отключении отопления в 2 700 домах Киева

Ночью на субботу, 7 марта, около двух тысяч домов в Киеве остались без отопления из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Тепло перестали подавать в 1 905 многоквартирных зданий в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Коммунальные службы начали работы по восстановлению теплоснабжения, добавил Кличко.

В общей сложности без тепла оказались почти 2 700 домов в украинской столице. В это число входят здания в Дарницком и Днепровском районах. Туда теплоноситель не могут подать из-за масштабных повреждений Дарницкой ТЭЦ. Мэр ранее отмечал, что на восстановление ТЭЦ-4 потребуется не меньше двух месяцев.

В ночь на субботу в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В регионе фиксировались перебои с электроснабжением. Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, и военным аэродромам.

С начала года на Украине произошло несколько крупных отключений электроэнергии. Например, 22 февраля остались без света потребители в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Из-за критического состояния энергосистемы в стране действуют графики отключения электричества. Для поддержания энергосистемы в кризисные моменты снижают мощность атомной генерации.