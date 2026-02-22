МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шесть регионов Украины частично остались без света

В большинстве регионов Украины введены меры ограничения потребления.
Дарья Ситникова 22-02-2026 15:10
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Без света осталась часть потребителей в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Уточняется, что в большинстве регионов введены меры ограничения потребления - графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Кроме того, энергетики уже выполняют аварийно-восстановительные работы.

В областях в связи с графиками отключений имеется необходимость экономного энергопотребления. В пресс-службе призвали ограничить использование мощных электроприборов.

Кроме того, не включать несколько устройств одновременно. По возможности также переносить энергоемкие процессы в ночное время, приблизительно после 23:00.

В Минобороны России ранее сообщили о массированном ударе по объектам ВПК киевского режима, который был нанесен в ночь на сегодня, 22 февраля. Он был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по объектам гражданской инфраструктуры, находящимся на территории России.

В нашем военном ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты успешно поражены.

Энергохолдинг ДТЭК также сообщил, что Украина потеряла значительную долю доступной электроэнергии. Повреждены две тепловые электростанции этой компании и ключевые высоковольтные подстанции. Система работает с максимальными ограничениями.

#Украина #электроэнергия #свет #меры ограничения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 