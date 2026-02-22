Шесть регионов Украины частично остались без света

Без света осталась часть потребителей в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Уточняется, что в большинстве регионов введены меры ограничения потребления - графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Кроме того, энергетики уже выполняют аварийно-восстановительные работы.

В областях в связи с графиками отключений имеется необходимость экономного энергопотребления. В пресс-службе призвали ограничить использование мощных электроприборов.

Кроме того, не включать несколько устройств одновременно. По возможности также переносить энергоемкие процессы в ночное время, приблизительно после 23:00.

В Минобороны России ранее сообщили о массированном ударе по объектам ВПК киевского режима, который был нанесен в ночь на сегодня, 22 февраля. Он был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по объектам гражданской инфраструктуры, находящимся на территории России.

В нашем военном ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты успешно поражены.

Энергохолдинг ДТЭК также сообщил, что Украина потеряла значительную долю доступной электроэнергии. Повреждены две тепловые электростанции этой компании и ключевые высоковольтные подстанции. Система работает с максимальными ограничениями.