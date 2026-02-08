МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Укрэнерго» заявила об аварийных отключениях света в большинстве регионов

В компании напомнили, что мощность всех АЭС на территории, подконтрольной киевскому режиму, до сих пор снижена.
Сергей Дьячкин 08-02-2026 12:48
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Аварийные отключения электроэнергии применяются в большинстве регионов Украины, энергетикам не удается стабилизировать ситуацию. Об этом заявила компания «Укрэнерго».

«Ситуация в энергосистеме Украины сложная», - констатируют в соцсети компании.

В компании подчеркнули, что уровень дефицита мощности и повреждения сетей электроэнергии не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. Мощность всех АЭС на подконтрольной Киеву территории до сих пор снижена, отметили в компании. Сроки восстановления энергоснабжения не озвучиваются.

До этого энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина потеряла значительную долю доступной электроэнергии. Были повреждены две тепловые электростанции этой компании и ключевые высоковольтные подстанции.Обычные графики отключений не действуют, идут аварийные отключения. Особенно сложная ситуация в Киеве, где электроснабжение ограничено до полутора-двух часов в сутки.

В прошлую субботу большинство регионов страны столкнулись с экстренным отключением света. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил случившееся технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями Украины. Тогда тоже из эксплуатации выводили блоки атомных электростанций.

