МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Конгрессе США отвергли резолюцию о запрете действий ВС против Ирана

В пользу документа проголосовали 212 конгрессменов, а против – 219.
Виктория Бокий 06-03-2026 05:52
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию с требованием запретить администрации американского президента применять национальные вооруженные силы против Ирана без разрешения со стороны законодательного органа. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что в пользу документа проголосовали 212 конгрессменов. Выступили против – 219. Известно, что среди республиканцев поддержку оказали двое, а из демократов четверо голосовали против.

Напомним, резолюция, которую не приняли, предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закрепленных Конституцией Соединенных Штатов. Известно, что противники начали обвинять демократов в том, что инициатива связана исключительно с оппозицией к американскому президенту Дональду Трампу и «повышает угрозу для граждан».

Ранее Сенат США отказался ограничивать военные полномочия Трампа по операции в Иране, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения. После американских ударов по Тегерану десятки демократов в Конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа. Они указали на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур.

#сша #Дональд Трамп #Иран #конгресс США #резолюция #Палата представителей США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 