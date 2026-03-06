В Конгрессе США отвергли резолюцию о запрете действий ВС против Ирана

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию с требованием запретить администрации американского президента применять национальные вооруженные силы против Ирана без разрешения со стороны законодательного органа. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что в пользу документа проголосовали 212 конгрессменов. Выступили против – 219. Известно, что среди республиканцев поддержку оказали двое, а из демократов четверо голосовали против.

Напомним, резолюция, которую не приняли, предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закрепленных Конституцией Соединенных Штатов. Известно, что противники начали обвинять демократов в том, что инициатива связана исключительно с оппозицией к американскому президенту Дональду Трампу и «повышает угрозу для граждан».

Ранее Сенат США отказался ограничивать военные полномочия Трампа по операции в Иране, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения. После американских ударов по Тегерану десятки демократов в Конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа. Они указали на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур.