Хегсет: за пару дней «Эпической ярости» США уничтожили «лучшую часть» ВМС Ирана

Шеф Пентагона подчеркнул, что Центральное командование ВС США нанесло разрушительные высокоточные удары.
Виктория Бокий 06-03-2026 01:50
© Фото: Po1, Alexander Kubitza, Dod, Globallookpress

США уничтожили «лучшую часть» иранских ВМС. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, выступая на пресс-конференции во Флориде.

«Всего за несколько дней операции "Эпическая ярость" вы (глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер. - Прим. ред.) и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана», - заявил американский министр войны.

Ранее глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер назвал общее число участвующих в операции против Ирана американских военнослужащих. С его слов, более 50 тысяч американских военных, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики сейчас находятся на Ближнем Востоке.

Два дня назад Пентагон публиковал кадры торпедной атаки по иранскому фрегату IRIS Dena в международных водах у побережья Шри-Ланки. Основной удар пришелся в кормовую часть корабля. Мощным взрывом ее подбросило в воздух.

