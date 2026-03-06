МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран нанес удар возмездия по целям США и Израиля за гибель детей в Минабе

Для нанесения удара Иран использовал ракеты «Хайбер», «Хорремшехр-4» и «Фатх».
Ян Брацкий 06-03-2026 16:51
© Фото: Telegram/mehrnews © Видео: Telegram/mehrnews

Иран нанес удар возмездия за атаку по начальной школе для девочек в Минабе. С таким заявлением выступили в Корпусе стражей исламской революции. Под ударом оказались цели США и Израиля от Персидского залива до Тель-Авива, уточнили в КСИР. Для нанесения удара Иран использовал ракеты «Хайбер», «Хорремшехр-4» и «Фатх».

Напомним, американо-израильская операция против Ирана началась 28 февраля. В первый же день ракета попала в здание начальной школы для девочек в Минабе. Взрыв был такой силы, что стены и кровля школы сложились, похоронив под собой десятки тел. Позже из-под завалов извлекли 171 ребенка. В минувший вторник тысячи жителей Ирана простились с жертвами этой атаки.

Иранские силовики накануне заявили, что им удалось установить личности военных летчиков, причастных к этому преступлению. Американские следователи, которые занимаются разбирательствами по данному инциденту, пришли к выводу, что к удару могут быть причастны США. В случае если эта информация подтвердится, то это будет считаться военным преступлением по международному гуманитарному праву и станет одним их самых тяжелых случаев гибели мирных жителей за десятилетия конфликтов, в которых Штаты принимали участие.

