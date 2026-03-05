Fars: Иран установил личности летчиков, ударивших по школе для девочек

Компетентные органы Ирана установили личности всех виновных в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, в результате которого погиб 171 ребенок. Об этом сообщает агентство Fars.

«Осведомленные источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе», - говорится в публикации.

По информации издания, речь идет о пилотах, которые вылетали на «задание». Установлены авиабазы, с которых поднимались самолеты, а также гражданство летчиков. Тегеран готов к жесткому и решительному ответу на это преступление, говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый день были атакованы различные объекты на территории Исламской Республики. Одним из таких оказалась начальная школа для девочек. Мощный взрыв буквально сложил здание. Позже из-под его завалов извлекли тела детей и педагогов. Во вторник в стране состоялись их похороны.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова поразилась отсутствию международной реакции на трагедию. По словам дипломата, ни Госдеп, ни Форин-офис, ни Елисейский дворец, ни многочисленные неправительственные организации США и Европы не высказали слов сочувствия властям Ирана. Исламская Республика призывала ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на учебное учреждение.