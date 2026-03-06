МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: США могут быть причастны к удару по школе для девочек в Иране

По мнению агентства, согласно гуманитарному праву целенаправленный удар по школе должен считаться военным преступлением.
Сергей Дьячкин 06-03-2026 10:18
© Фото: Mehr News Agency, XinHua, Global Look Press

США могут быть причастны к авиаудару по школе для девочек в иранском Минабе. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, американские военные следователи считают, что силы США ответственны за атаку. Однако окончательного заключения пока нет. Об этом агентству заявили два источника.

Как отмечает Reuters, целенаправленный удар по школе, вероятнее всего, будет считаться военным преступлением по международному гуманитарному праву. Если роль Америки подтвердится, это станет одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей за десятилетия конфликтов, в которых участвовали США на Ближнем Востоке.

Ранее иранские силовики заявили, что установили личности всех виновных в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, в результате которого погиб 171 ребенок. Установлены авиабазы, с которых поднимались самолеты, а также гражданство летчиков.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый день были атакованы различные объекты на территории Исламской Республики. Одним из таких оказалась начальная школа для девочек. Мощный взрыв буквально сложил здание. Позже из-под его завалов извлекли тела детей и педагогов. Во вторник в стране состоялись их похороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поразилась отсутствию международной реакции на трагедию. По словам дипломата, ни США, ни Британия, ни Франция, ни многочисленные неправительственные организации в Америке и ЕС не высказали слов сочувствия властям Ирана. Исламская Республика призывала ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

#школа #сша #авиаудар #Иран #военные преступления #минаб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 