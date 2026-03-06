Reuters: США могут быть причастны к удару по школе для девочек в Иране

США могут быть причастны к авиаудару по школе для девочек в иранском Минабе. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, американские военные следователи считают, что силы США ответственны за атаку. Однако окончательного заключения пока нет. Об этом агентству заявили два источника.

Как отмечает Reuters, целенаправленный удар по школе, вероятнее всего, будет считаться военным преступлением по международному гуманитарному праву. Если роль Америки подтвердится, это станет одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей за десятилетия конфликтов, в которых участвовали США на Ближнем Востоке.

Ранее иранские силовики заявили, что установили личности всех виновных в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, в результате которого погиб 171 ребенок. Установлены авиабазы, с которых поднимались самолеты, а также гражданство летчиков.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый день были атакованы различные объекты на территории Исламской Республики. Одним из таких оказалась начальная школа для девочек. Мощный взрыв буквально сложил здание. Позже из-под его завалов извлекли тела детей и педагогов. Во вторник в стране состоялись их похороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поразилась отсутствию международной реакции на трагедию. По словам дипломата, ни США, ни Британия, ни Франция, ни многочисленные неправительственные организации в Америке и ЕС не высказали слов сочувствия властям Ирана. Исламская Республика призывала ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.