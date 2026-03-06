Уиткофф ожидает прогресса в переговорах по Украине в ближайшие недели

США ожидают прогресса в переговорах по украинскому урегулированию в ближайшие недели, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Он отметил, что дискуссии продолжаются.

Стороны работают над формулировками мирного соглашения, которое положит конец конфликту раз и навсегда, написал Уиткофф в соцсети Х. Он напомнил, что по результатам предыдущего раунда в Женеве Москва и Киев обменялись пленными в общем количестве 1 000 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта заявил, что Украина понимает, какие шаги нужно предпринять для успешного завершения переговоров. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность.

Следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться в Стамбуле, сообщало агентство Bloomberg. В Кремле отметили, что в условиях боевых действий на Ближнем Востоке встреча в Абу-Даби вряд ли возможна.

В пятницу стало известно о возвращении 300 российских солдат с территории, контролируемой Украиной. Накануне Министерство обороны России сообщило о возвращении 200 военнослужащих. Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что 5-6 марта состоится обмен пленными в формате 500 на 500 человек.