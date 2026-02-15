Владимиру Путину доложили об итогах переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, следующее место встречи по украинскому урегулированию будет зависеть от анализа итогов третьего раунда в Швейцарии. Представитель Кремля добавил, что новых контактов с американцами после состоявшихся трехсторонних консультаций не было и пока не планируется. Однако возможные контакты будут прорабатываться.

Третий раунд переговоров между Россией, Украиной и США состоялся 17 и 18 февраля в женевском отеле InterContinental. В первый день дискуссии длились около шести часов, во второй - примерно два. По данным источников, встречи были напряженными и проходили в трех форматах: Россия - США, Россия - Украина и Россия - США - Украина.

Делегации из Вашингтона и Киева прибыли в Женеву в том же составе, что и на предыдущие раунды в Абу-Даби. Американскую команду возглавили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, а украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Москва увеличила состав своей делегации до 20 участников. Возглавил группу помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления адмирал Игорь Костюков, генерал-лейтенант Александр Зорин и другие. Мединский и Галузин ранее представляли Россию на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле в 2025 году, а Костюков руководил делегацией на двух встречах в Абу-Даби.

Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а Уиткофф отметил «значительный прогресс». Стороны договорились информировать лидеров и продолжить работу.