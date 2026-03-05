МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский пообещал «натравить» ВСУ на Орбана из-за неодобренного кредита

Власти Венгрии продолжают блокировать выделение Киеву европейского кредита в €90 млрд.
Ян Брацкий 05-03-2026 17:39
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Владимир Зеленский вновь нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. На заседании в Киеве, посвященном выделению Украине европейского кредита в €90 млрд, он пригрозил передать адрес Орбана боевикам ВСУ. Видео с угрозами главы киевского режима публикуют украинские паблики.

«Надеюсь, один человек в ЕС не будет блокировать наш транш в €90 млрд, иначе мы дадим его адрес нашим вооруженным силам, и пусть они поговорят с ним на своем языке», - сказал глава киевского режима Зеленский.

Говоря о европейском кредите, он акцентировал внимание на отсутствии альтернативы этим деньгам и напомнил, что только Венгрия блокирует передачу средств Украине.

Напомним, решение предоставить киевскому режиму кредит Евросоюз принял в декабре 2025 года. Деньги планировалось взять из общего бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в подобном механизме. Тогда Брюссель решил использовать замороженные российские активы для помощи своим украинским подопечным. Против выступил посол Венгрии в ЕС. Для передачи денег Зеленскому требуется согласие всех 27 членов объединения.

Зеленский не первый раз публично оскорбляет главу венгерского правительства. Резонансный случай произошел на форуме в Давосе, где глава киевского режима заявил, что «каждый Виктор», который живет на деньги Европы и в то же время пытается «продавать европейские интересы», «заслуживает подзатыльника». Орбан отреагировал мгновенно, заявив, что он - свободный человек, который служит своему народу. Положение Зеленского он назвал «отчаянным».

Дальнейшая словесная пикировка привела к тому, что Орбан заявил о невозможности принятия Украины в ЕС, отметив, что в Венгрии еще сто лет не будет правительства, одобрившего бы такое членство.

