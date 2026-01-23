В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский союз. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС», - сказал он.

Именно по этой причине киевский режим пытается оказать влияние на результаты парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, считает Орбан. Он убежден, что интерес Украины в победе оппозиции связан с тем, что нынешнее правительство против вступления страны в ЕС, пишет RT.

«Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской (избирательной. - Прим. ред.) кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим», - отметил премьер-министр.

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто также напомнил, что такая же ситуация была и во время предыдущих выборов. По его словам, Киев понимает, что проукраинское правительство может появиться в Венгрии только тогда, когда сменится нынешняя администрация.

Ранее Виктор Орбан отреагировал на резкие высказывания Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава киевского режима заявил, что «каждый Виктор», который живет на деньги Европы и в то же время пытается «продавать европейские интересы», «заслуживает подзатыльника».