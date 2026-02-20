FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине на 90 млрд евро

Посол Венгрии в Европейском союзе выступил против заимствования €90 млрд для оказания помощи Украине, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники. Чтобы Еврокомиссия могла воспользоваться так называемым резервом бюджета ЕС для финансирования Киева, требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС.

Без этого займа Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале, говорится в публикации. Этими деньгами Киев собирался покрыть дефицит бюджета и закупать орудие в ближайшие два года.

Издание связывает позицию Будапешта с предстоящими выборами в венгерский парламент в апреле 2026 года. В преддверии этого события премьер-министр Виктор Орбан усиливает свою «антиукраинскую риторику», отмечается в статье. Ранее Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».

В декабре 2025 года Евросоюз принял решение предоставить Киеву кредит на €90 млрд из общего бюджета блока на период 2026-2027 годов. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этом механизме. Тогда же ЕС решил не использовать российские активы для поддержки Киева. Процентные расходы по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС и не повлияют на бюджеты Венгрии, Чехии и Словакии.

На прошлой неделе, 11 февраля, председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила, что Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд. За проголосовали 458 депутатов, против - 140, еще 44 воздержались. Однако это только первый этап принятия решения. Для перечисления первого транша в начале второго квартала 2026 года Совет Евросоюза также должен утвердить пакет финансовой поддержки.

Отношения между Киевом и Будапештом в очередной раз обострились в феврале 2026 года. Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, вместо того чтобы укреплять армию и не допускать возвращения российских танков на улицы Будапешта». Премьер Орбан ответил: «Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза».