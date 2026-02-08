Бойцы группировки войск «Восток» сняли кадры, как они брали вражеские блиндажи в лесопосадках неподалеку от села Зализничное в Запорожской области, которое ВС РФ освободили на днях.

Группа двигалась по траншеям, открывала огонь на подавление по украинским боевикам и предлагала им сдаться в плен.

«Девятерых мы уничтожили. Одного взяли в плен. Он выкинул автомат, выкинул боекомплект. И у нас там еще "птички" налетели», - рассказал штурмовик с позывным Доктор.

Пленный, у которого с киевским режимом свои счеты, вызвался помогать российским бойцам. Он показывал на картах, где какие позиции ВСУ, вел солдат по безопасным маршрутам и даже пошел вместе с ними на штурм против недавних сослуживцев. Когда вражеские дроны затихли, группа выдвинулась.

«Там находились пулеметчики, которые обстреливали все подходы. Трудно. Они простреливали поля, лесополки, вот это все», - рассказал стрелок с позывным Пурик.

За пулеметом был командир. Двое штурмовиков и пленный подошли с тыла - брать в лоб было слишком опасно. Украинский солдат спустился в блиндаж со снарядом в руках и сказал по-украински: «Спокойно, свой».

«Они молчат. Я решил закинуть. Открыл занавеску и закинул в блиндаж, и он там взорвался», - рассказал военнопленный ВСУ Александр Гринько.

Позже выяснилось, что в блиндаже находился один из командиров украинских боевиков. На допросе пленный рассказал, как простые солдаты сидели на позициях без боеприпасов, воды и еды, а высшее командование кормило пустыми обещаниями.

Тем временем группировка войск «Восток» оттесняет противника подальше от Гуляйполя, где российский флаг реет с конца декабря. Часть штурмовых групп двигается на Гуляйпольское - бои идут на подступах к селу. Другая часть наступает на Горькое, Криничное, Цветковое, Верхнюю Терсу и Воздвижевку. Освобождение этих сел позволит выйти на рубеж железной дороги.