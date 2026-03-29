СПЧ: Telegram готов пойти на уступки России, чтобы возобновить работу

Вероятность возобновления работы мессенджера Telegram в России является достаточно высокой. Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов в беседе со «Звездой» сообщил, что внутри команды мессенджера ведутся разговоры о принятии условий властей РФ.

«Я не могу сказать, ведутся ли такие переговоры напрямую с государством или косвенно, опосредованно или через третьих лиц. Я знаю, что внутри команды Дурова вопрос о согласовании тех условий, которые Россия выдвигает для разблокировки, ведутся и мессенджер смотрит, какие возможности они могут сегодня предоставить», - сказал Ионов.

Он предположил, что на мессенджер могут оказывать давление западные страны и компании, которым невыгодно возобновление работы Telegram в России, поскольку в его отсутствие в обществе присутствует элемент социальной напряженности.

Таким образом, по словам эксперта, сейчас команда Павла Дурова взвешивает все риски от принятия решения об уступках российским властям и разблокировки мессенджера на территории страны.

Таганский районный суд Москвы 23 марта оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент, содержащий экстремистские публикации и пропаганду ЛГБТ*.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает нарушать законы РФ. Это прозвучало после того, как мессенджер удалил более 114 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки в России, если будет соблюдать законы нашей страны.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.