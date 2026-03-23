Telegram оштрафовали на 10,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалять запрещенный контент, содержащий экстремистские публикации и пропаганду ЛГБТ*. Это следует из решения Таганского районного суда Москвы.

«Признать Telegram Messenger inc виновным... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - говорится в решении.

Еще 3,5 млн рублей мессенджер должен будет заплатить за отказ удалять информацию об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношениях и порнографии. В феврале платформу уже штрафовали на семь миллионов рублей за аналогичные нарушения.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает нарушать законы РФ. Это прозвучало после того, как мессенджер удалил более 114 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки в России, если будет соблюдать законы нашей страны.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.