МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegram оштрафовали на 10,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мессенджер продолжает публикацию экстремистских материалов, а также пропаганды ЛГБТ*.
Константин Денисов 23-03-2026 14:02
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалять запрещенный контент, содержащий экстремистские публикации и пропаганду ЛГБТ*. Это следует из решения Таганского районного суда Москвы.

«Признать Telegram Messenger inc виновным... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - говорится в решении.

Еще 3,5 млн рублей мессенджер должен будет заплатить за отказ удалять информацию об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношениях и порнографии. В феврале платформу уже штрафовали на семь миллионов рублей за аналогичные нарушения.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает нарушать законы РФ. Это прозвучало после того, как мессенджер удалил более 114 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки в России, если будет соблюдать законы нашей страны.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#суд #штраф #Telegram
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 