Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает нарушать законы РФ

Ранее администрация мессенджера заблокировала более 114 тысяч групп и каналов, которые публиковали запрещенные материалы.
Виктория Бокий 18-03-2026 19:13
Роскомнадзор все также фиксирует неисполнение российского законодательства со стороны Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, комментируя недавнюю информацию о блокировке запрещенных материалов администрацией мессенджера.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», - сообщили ТАСС в РКН.

Несколькими часами ранее администрация мессенджера сообщала, что за один день Telegram заблокировал 114 348 групп и каналов. Отмечалось, что все эти аккаунты публиковали запрещенные материалы и нарушали политику платформы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки в России, если будет соблюдать законы нашей страны. Представитель Кремля подчеркнул, что администрация мессенджера должна найти вариант для решения текущих проблем.

