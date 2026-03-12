Песков: Telegram может избежать блокировки в России при соблюдении законов

Стало известно, какие условия должен соблюсти мессенджер Telegram, чтобы избежать блокировки в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выполнить положения законодательства РФ, быть на гибком контакте с нашими властями», - приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что администрация мессенджера также должна найти вариант для решения текущих проблем. О чем конкретно шла речь, он не уточнил.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке Telegram в первых числах апреля. В пресс-службе ведомства заявили, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации.