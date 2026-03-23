Bloomberg: списанный пять лет назад танкер объявился в Ормузском проливе

Судно должны были отправить на металлолом.
Константин Денисов 23-03-2026 12:52
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Списанный пять лет назад танкер Nabiin сообщил о том, что он прошел через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нефтяной танкер, который, казалось бы, уже должны были разобрать на металлолом, сообщил о пересечении Ормузского пролива», - говорится в публикации.

Nabiin пять лет назад был направлен на разделочную верфь, но накануне, 22 марта, он был обнаружен в Персидском заливе, после чего зашел в Ормузский пролив.

По информации агентства, иногда так называемые «зомби-танкеры» используют позывные списанных судов в целях конспирации. Ранее аналогичный случай был зафиксирован с газовозом Jamal.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив открыт «для всех, кроме врагов». Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водный путь не будет «полностью открыт» в течение 48 часов. В ответ Тегеран пообещал уничтожать энергообъекты на Ближнем Востоке.

