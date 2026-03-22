Иран пригрозил США уничтожением энергообъектов на Ближнем Востоке

Владимир Рубанов 22-03-2026 06:23
© Фото: Jamal Awad XinHua, Global Look Press

Иран пригрозил атаковать энергетическую инфраструктуру США на Ближнем Востоке в ответ на аналогичные действия против его объектов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Объединенное командование вооруженных сил Ирана заявило, что если США атакуют топливную и энергетическую инфраструктуру страны, то вся американская энергетическая инфраструктура в регионе также станет целью.

Это предупреждение прозвучало на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Он пообещал разрушить электростанции Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.

Из-за военного конфликта движение через Ормузский пролив практически прекратилось. Это привело к росту цен на нефть марки Brent до 119 долларов за баррель. Это стало самым высоким показателем с июня 2022 года.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее предупредил о готовности Тегерана ответить ударами по американским энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Это заявление последовало после массированной атаки США на остров Харк.

На этой неделе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает захват иранского острова Харк, контролирующего 90% экспорта нефти Ирана. Это может вызвать беспрецедентный ответ Тегерана и дестабилизацию ситуации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Tasnim.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
