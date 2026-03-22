Трамп пригрозил через 48 часов уничтожить иранские электростанции

Президент США пообещал начать с удара по самой крупной электростанции Ирана, если его требование не будет исполнено.
Сергей Дьячкин 22-03-2026 03:19
© Фото: Peng Ziyang, Xin Hua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Об этом он написал на странице в своей соцсети Truth Social.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угрозы в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!» - написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с семью странами над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он добавил, что сейчас рано говорить, кто из государств присоединится к обеспечению безопасности. На данный момент обсуждения продолжаются.

До этого американский президент призвал государства Европы и Азии направить военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. Он рассчитывает, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от «искусственного ограничения», направят корабли в этот район. По мнению Трампа, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако он опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме Соединенных Штатов, Израиля и их союзников. По его словам, Тегеран не ограничивал движение кораблей по торговому пути - санкции были наложены только на прямых врагов Исламской Республики.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #Ормузский пролив #военный конфликт #Электростанции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
