Трамп пригрозил через 48 часов уничтожить иранские электростанции

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Об этом он написал на странице в своей соцсети Truth Social.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угрозы в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!» - написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с семью странами над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он добавил, что сейчас рано говорить, кто из государств присоединится к обеспечению безопасности. На данный момент обсуждения продолжаются.

До этого американский президент призвал государства Европы и Азии направить военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. Он рассчитывает, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от «искусственного ограничения», направят корабли в этот район. По мнению Трампа, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако он опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме Соединенных Штатов, Израиля и их союзников. По его словам, Тегеран не ограничивал движение кораблей по торговому пути - санкции были наложены только на прямых врагов Исламской Республики.