В Иране заявили, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме врагов

Тегеран готов сотрудничать с Международной морской организацией.
Владимир Рубанов 22-03-2026 10:32
© Фото: Sepahnews Keystone Press Agency, Global Look Press

Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме связанных с врагами Ирана. Об этом заявил в воскресенье представитель Ирана в морском агентстве ООН Али Мусави, передает Reuters.

По его словам, Тегеран готов сотрудничать с Международной морской организацией для повышения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе. Мусави добавил, что суда, не связанные с «врагами Ирана», могут проходить через пролив при условии согласования мер безопасности с Тегераном.

«Дипломатия остается приоритетом Ирана. ​Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными», - сказал Мусави.

Представитель Тегерана подчеркнул, что израильские и американские атаки на Иран лежат в корне нынешней ситуации в Ормузском проливе. Угроза удара во время американо-израильской войны не позволяет большинству судов пересекать этот район.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водный путь не будет «полностью открыт» в течение 48 часов. По Ормузскому проливу проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Тегеран пообещал ответить уничтожением энергообъектов на Ближнем Востоке.

#ООН #сша #нефть #газ #Израиль #Иран #Ормузский пролив #Персидский залив #военный конфликт #судоходство #энергоносители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
