В Иране заявили, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме врагов

Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме связанных с врагами Ирана. Об этом заявил в воскресенье представитель Ирана в морском агентстве ООН Али Мусави, передает Reuters.

По его словам, Тегеран готов сотрудничать с Международной морской организацией для повышения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе. Мусави добавил, что суда, не связанные с «врагами Ирана», могут проходить через пролив при условии согласования мер безопасности с Тегераном.

«Дипломатия остается приоритетом Ирана. ​Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными», - сказал Мусави.

Представитель Тегерана подчеркнул, что израильские и американские атаки на Иран лежат в корне нынешней ситуации в Ормузском проливе. Угроза удара во время американо-израильской войны не позволяет большинству судов пересекать этот район.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водный путь не будет «полностью открыт» в течение 48 часов. По Ормузскому проливу проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Тегеран пообещал ответить уничтожением энергообъектов на Ближнем Востоке.