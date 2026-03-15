Daily Mail: подлодка Anson британских ВМС прибыла в Аравийское море

Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Британии прибыла в Аравийское море на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Daily Mail.

Субмарина вооружена крылатыми ракетами Tomahawk и торпедами. При необходимости она может быть задействована для ударов по наземным целям в Иране. В 2023 году HMS Anson фигурировала в скандале с забытыми в туалете паба в графстве Камбрия секретными документами. В них содержалась информация о внутренней работе подлодки с торпедами. Документы лежали на полу в туалетной кабинке.

В начале марта подлодка покинула австралийский Перт. Она преодолела более 9000 километров. Теперь она занимает позицию в северной части Аравийского моря. HMS Anson поднимается на поверхность каждые 24 часа для поддержания связи с британским военным центром.

Прибытие субмарины произошло на фоне решения британских властей расширить использование своих военных баз для операций США. Изначально речь шла только об оборонительных действиях. Но теперь британский премьер Кир Стармер допустил их применение и для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Источники в министерстве обороны Британии заявили, что начальник объединенных операций генерал-лейтенант Ник Перри готов приказать открыть огонь - если получит такое разрешение от премьер-министра.

Ранее Британия дала разрешение США на использование своих авиабаз для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра по итогам заседания правительства. Он заявил, что британские министры подтвердили, что соглашение о предоставлении Соединенным Штатам права использовать базы Британии принято в рамках коллективной самообороны региона.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от помощи британцев в конфликте на Ближнем Востоке. Американский лидер на встрече лидеров G7 высмеял Стармера за его первоначальный отказ позволить США использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по Ирану. Однако после обострения ситуации он предложил доступ к базам для «оборонительных» ударов по ракетным объектам Тегерана.

Перед этим британский премьер-министр, несмотря на просьбу Трампа, отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Сообщалось, что этот факт может ухудшить отношения между двумя лидерами. Трамп призвал государства Европы и Азии направить свои военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. По его мнению, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако американский лидер опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.

Стармер также заявлял, что Британия хочет привлечь украинцев для оказания помощи странам Персидского залива в борьбе с беспилотниками Ирана. Также он напомнил, что британские самолеты были задействованы в «скоординированных региональных оборонительных операциях», проводившихся на Ближнем Востоке. По его словам, они успешно перехватили удары Ирана.