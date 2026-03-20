Британский кабмин разрешил США использовать свои авиабазы

Великобритания дала разрешение США на использование своих авиабаз для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра Кира Стармера по итогам заседания правительства.

Он заявил, что британские министры подтвердили, что соглашение о предоставлении Соединенным Штатам права использовать базы Британии принято в рамках коллективной самообороны региона. Оно включает возможность для США проводить «оборонительные операции» по ослаблению ракетных позиций Ирана и «возможностей, используемых для атак» на суда в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от помощи Великобритании в конфликте на Ближнем Востоке. По словам собеседника портала, американский лидер на встрече лидеров G7 высмеял Стармера за его первоначальный отказ позволить США использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по Ирану. Однако после обострения ситуации он предложил доступ к базам для «оборонительных» ударов по ракетным объектам Тегерана.

Британский премьер-министр, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа, отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Сообщалось, что этот факт может ухудшить отношения между двумя лидерами. Трамп призвал государства Европы и Азии направить свои военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. По его мнению, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако американский лидер опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.

Стармер также заявлял, что Британия хочет привлечь украинцев для оказания помощи странам Персидского залива в борьбе с беспилотниками Ирана. Также глава британского правительства напомнил, что британские самолеты были задействованы в «скоординированных региональных оборонительных операциях», проводившихся на Ближнем Востоке. По его словам, они успешно перехватили удары Ирана.