Telegraph: Стармер не отправит военные корабли в Ормузский пролив

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа, отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, тот факт, что Стармер отклонил просьбу американского президента, может еще сильнее ухудшить отношения между двумя лидерами. Глава Белого дома уже выражал недовольство тем, что Лондон не позволил использовать свои военные базы в целях нанесения первого удара по Ирану.

Трамп ранее призвал государства Европы и Азии направить свои военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. По его мнению, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако американский лидер опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.

По информации The Wall Street Journal, США сформируют коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Ожидается, что о создании коалиции администрация президента Соединенных Штатов объявит в течение недели. Сейчас предполагаемые участники коалиции обсуждают, когда следует начать сопровождение судов.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Французский лидер подчеркнул необходимость восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе. В качестве выхода из текущего кризиса он предложил создать новую систему региональной безопасности.