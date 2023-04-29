The Sun: в туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке HMS Anson

По словам источника издания, секретные документы лежали на полу в кабинке туалета паба.

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В туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, в которых содержалась информация о подлодке HMS Anson. Об этом пишет газета Sun.

«Это была довольно оживленная ночь. В пабе было много людей... военных и гражданских. Я зашел в туалет, и документы лежали на полу в кабинке...», - сообщил источник изданию.

Как рассказывает собеседник издания, он заметил на выброшенных документах британский гриф секретности. Согласно его словам, на бумагах содержалась информация о внутренней работе подводной лодки с торпедами.

Ранее масштабная утечка секретных документов произошла в США. Издание The Washington Post сообщало, что некоторые секретные бумаги были получены якобы с одной из военных баз в Соединенных Штатах.