Электроэнергетическая система Кубы вновь вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская государственная энергетическая компания в своем Telegram-канале.

«В 18:32 произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», - заявили в гаванском отделении энергокомпании.

Куба переживает блэкаут уже третий раз за этот месяц. Предыдущее отключение произошло 16 марта. Уточнялось, что электроснабжение прекратилось по всей территории страны. Несмотря на то, что работа энергосистемы была восстановлена, длительные отключения света в стране сохранялись. Предыдущий подобный коллапс на Кубе произошел 4 марта.

В феврале на острове возник острый топливный и энергетический кризис. Это привело к неконтролируемому росту цен. Об этом рассказали «Звезде» прибывшие с острова туристы. Они отмечали, что даже в столичном регионе электричества не было по 17 часов в сутки. Местные таксисты отказывались от дальних поездок, а за короткие брали втридорога из-за острой нехватки топлива. Автовладельцам часами приходилось ждать подвоза горючего.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил солидарность с Кубой и подчеркнул, что наша страна считает неприемлемыми новые ограничительные меры США в отношении Гаваны. Президент также отметил, что пригласил главу МИД не только в официальном качестве, но и как специального представителя кубинского лидера.