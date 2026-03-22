Economist: военный потенциал США сократится из-за операции в Иране

Из-за военных действий против Ирана у американской армии могут существенно ограничиться возможности. Об этом пишет The Economist.

В публикации отмечается, что в ближайшие годы Соединенные Штаты, вероятно, будут неспособны осуществлять военное присутствие в некоторых регионах. В материале говорится, что масштабы недавних расходов на боеприпасы и ухудшение возможностей противоракетной обороны США вполне могут подорвать сдерживание в Тихом океане до конца этого десятилетия.

Уже в первые дни конфликта, утверждает издание, американские силы израсходовали значительные объемы ресурсов. Их восполнение в краткосрочной перспективе выглядит затруднительным. Помимо этого, что операция сопровождалась интенсивным расходом боеприпасов и дополнительной нагрузкой на ВМФ, который ранее уже испытывал определенные ограничения.

«На пополнение всего этого уйдут годы», - говорится в публикации.

Издание подсчитало, что стоимость замены боеприпасов за первые четыре дня составит от 20-26 миллиардов долларов. Но проблема скорее связана с дефицитом, чем со стоимостью. Считается, что американцы использовали более 300 крылатых ракет Tomahawk за первые дни войны. При этом Пентагон планировал закупить всего 57 новых в текущем финансовом году.

BBC заявило, что вооруженные силы Ирана за две недели боевых действий на Ближнем Востоке нанесли ущерб американским военным базам на сумму не менее 800 миллионов долларов. Первоначальная оценка ущерба оказалась заниженной, говорится в статье. Окончательная сумма будет установлена после получения дополнительных данных. Иранские удары были направлены в основном на системы противовоздушной обороны и объекты спутниковой связи. Значительные повреждения получили системы ПВО THAAD, радары AN/TPY-2, а также здания и другая инфраструктура на американских военных базах в регионе.

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на выделение более 200 миллиардов долларов из бюджета конгресса для финансирования военных действий в Иране. В публикации отмечается, что часть этих денег планируют направить на срочное увеличение производства ключевых видов вооружений. Их запасы были истощены после ударов США и Израиля по тысячам целей за последние три недели.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров в эфире программы «Между тем» на «Звезде» выразил мнение, что руководство Исламской Республики очень грамотно подготовилось к этой кампании, в отличие от войны, которая была летом прошлого года, тоже со стороны Израиля и США против Ирана. А вот американцы почувствовали, что у них проблемы.