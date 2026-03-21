BBC: Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб на $800 млн

Вооруженные силы Ирана за две недели боевых действий на Ближнем Востоке нанесли ущерб американским военным базам на сумму не менее $800 млн. Об этом пишет BBC со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований CSIS* (признан в РФ нежелательной организацией).

Первоначальная оценка ущерба оказалась заниженной, говорится в статье. Окончательная сумма будет установлена после получения дополнительных данных.

Иранские удары были направлены в основном на системы противовоздушной обороны и объекты спутниковой связи. Значительные повреждения получили системы ПВО THAAD, радары AN/TPY-2, а также здания и другая инфраструктура на американских военных базах в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американскую военную инфраструктуру в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. На спутниковых снимках и видеозаписях видны разрушения оборудования связи, радиолокации и систем отслеживания ракет.

Американская администрация собирается обратиться к Конгрессу США с просьбой о выделении дополнительных средств для продолжения боевых действий против Ирана и пополнения арсеналов. Речь идет о сумме свыше $200 млрд. Продолжение воздушной кампании США против Ирана потребует дополнительных затрат, которые превысят ежегодные расходы на ведение наземной операции в Ираке.

