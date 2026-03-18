Джабаров: в Иране американцы почувствовали, что у них проблемы

США не побеждали на поле боя с 1944 года и просчитались в ситуации с Ираном, который оказался гораздо более подготовленным к военному конфликту, чем ожидалось. Об этом рассказал в эфире программы «Между тем» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что, когда началась спецоперация, аналитики в США и ЕС говорили, что у России заканчиваются ракеты, что наша страна выработала весь ресурс. В итоге РФ удалось нарастить производство, и сейчас она, по мнению Джабарова, продолжает его наращивать.

«А вот американцы почувствовали, что у них проблемы. И самое главное, оказалось, что Иран - страна, подготовленная к войне», - отметил Джабаров.

Он объяснил, что Иран накопил большое количество вооружений. Иранские ракеты исчисляются в огромном количестве. По мнению сенатора, руководство Исламской Республики очень грамотно подготовилось к этой кампании, в отличие от войны, которая была летом прошлого года, тоже со стороны Израиля и США против Ирана.

По мнению политика, последняя успешная операция американцев была в прошлом веке, когда они высадились в Нормандии. Это было в июле 1944 года, когда фашистская Германия была почти сломлена.

«А так я не помню, чтобы США где-то выигрывали войну. Да, проводили ковровые бомбардировки, уничтожали свадьбы. Но побеждать? Я не помню такого у США и их союзников», - заключил Джабаров.

Ранее публицист, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в программе «Открытый эфир» на «Звезде» объяснил, что позиция ЕС по Ормузскому проливу была изложена министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Политолог привел слова главы военного ведомства, который заявил, что если американская армада не справляется с разблокировкой пролива, то чего ожидать от европейских фрегатов. По мнению Гасанова, ведущие страны ЕС не соглашаются участвовать в операции еще и потому, что для них это слишком рискованно. Непонятно, когда ситуация урегулируется и насколько большими будут потери, а также они опасаются наплыва беженцев.