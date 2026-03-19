WP узнала о просьбе Пентагона выделить $200 млрд на войну с Ираном

Пока неясно, какую сумму в итоге Белый дом предложит конгрессу на рассмотрение.
Владимир Рубанов 19-03-2026 08:56
© Фото: U_S_CENTCOM, Telegram

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на выделение более $200 млрд из бюджета конгресса для финансирования военных действий в Иране. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на The Washington Post.

В публикации отмечается, что часть этих денег планируют направить на срочное увеличение производства ключевых видов вооружений. Их запасы были истощены после ударов США и Израиля по тысячам целей за последние три недели.

Пока неясно, какую сумму в итоге Белый дом предложит законодателям на рассмотрение. Некоторые представители вашингтонской администрации высказывают сомнения в возможности получения $200 млрд на эти цели.

Издание подчеркивает, что попытка Пентагона добиться одобрения такой суммы средств может вызвать серьезные политические разногласия в конгрессе. В качестве примера приводится тот факт, что к декабрю 2025 года Конгресс США одобрил выделение $188 млрд на поддержку Украины.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил в интервью телеканалу CBS, что администрация США рассматривает вопрос о необходимости дополнительного финансирования из конгресса для продолжения военной операции против Ирана. Он отметил, что за первые дни военных действий США уже потратили около $12 млрд.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
