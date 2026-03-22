Эксперт назвал слабостью ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Требование президента США Дональда Трампа к Ирану в течение двух суток разблокировать Ормузский пролив является показателем слабости и демонстрирует безвыходность ситуации, в которой оказался официальный Вашингтон. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе со «Звездой» он объяснил грозную риторику американского лидера.

«Сорок восемь часов - это просто усиление психологического эффекта, как обычно. Трамп не может сейчас разблокировать Ормузский пролив, это реально вотчина Ирана. Все это сейчас негативно влияет на мировую экономику. Все стонут, включая американских союзников по всему миру. Это показатель слабости США и безысходности, что они требуют в таком духе», - сказал Блохин.

Ранее Дональд Трамп пообещал нанести сокрушительный удар по многочисленным электростанциям в Иране, если Тегеран в ближайшие 48 часов не разблокирует Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Ормузский пролив, по которому на мировые рынки попадает до трети всего газа и нефти, находится под контролем Ирана. Корпус стражей исламской революции заблокировал движение танкеров по этой водной артерии вскоре после начала американо-израильской агрессии в отношении Исламской Республики. В совокупности с ударами по энергетической инфраструктуре стран региона это привело к резкому скачку цен на СПГ и нефть во всем мире.

У Ирана своя трактовка ситуации с проливом. В Тегеране ранее заявили, что он остается открытым для всех судов, кроме связанных с врагами станы. Как сообщил представитель Ирана в морском агентстве ООН Али Мусави, Тегеран готов сотрудничать с международными организациями ради повышения безопасности на море и защите моряков, но враги Ирана смогут проходить через пролив только при согласовании с властями Исламской Республики.