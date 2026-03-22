Иран заявил, что удар по Димоне стал ответом на атаку в Натанзе

В городе Димана на юге Израиля расположен ключевой ядерный объект страны.
Дарья Ситникова 22-03-2026 01:51
© Фото: Sha DatiXinHuaGlobal Look Press

Иран нанес ракетный удар по израильскому объекту в Димоне в качестве ответа на атаку на ядерный объект в Натанзе. Об этом заявило иранское гостелевидение.

«Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», - говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 21 марта, военные Израиля и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе. Утечек после удара не произошло. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля. Там находится ключевой ядерный объект страны. В результате произошел мощный взрыв и возник пожар, при этом пострадали десятки человек.

О том, что в Натанзе у Тегерана построен секретный ядерный объект, американцы сообщали еще осенью прошлого года. Согласно разведданным США, объект значительно расширили после последней атаки Израиля.

До этого сообщалось, что Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние между архипелагом Чагос, где находится база, и Тегераном составляет более 5000 км. Атака на такой удаленный объект свидетельствует о неожиданных возможностях Ирана, как считают эксперты.

20 марта вооруженные силы Исламской Республики впервые применили новейшую ракету Nasrallah, улучшенный и управляемый вариант ракеты Ghadr. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных подробностей о новой ракете в Иране пока не озвучили.

#Иран #атака #удар #ядерный объект #натанз #димона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
