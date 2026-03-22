Иран заявил, что удар по Димоне стал ответом на атаку в Натанзе

Иран нанес ракетный удар по израильскому объекту в Димоне в качестве ответа на атаку на ядерный объект в Натанзе. Об этом заявило иранское гостелевидение.

«Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», - говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 21 марта, военные Израиля и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе. Утечек после удара не произошло. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля. Там находится ключевой ядерный объект страны. В результате произошел мощный взрыв и возник пожар, при этом пострадали десятки человек.

О том, что в Натанзе у Тегерана построен секретный ядерный объект, американцы сообщали еще осенью прошлого года. Согласно разведданным США, объект значительно расширили после последней атаки Израиля.

До этого сообщалось, что Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние между архипелагом Чагос, где находится база, и Тегераном составляет более 5000 км. Атака на такой удаленный объект свидетельствует о неожиданных возможностях Ирана, как считают эксперты.

20 марта вооруженные силы Исламской Республики впервые применили новейшую ракету Nasrallah, улучшенный и управляемый вариант ракеты Ghadr. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных подробностей о новой ракете в Иране пока не озвучили.